عبدالله بن زايد يبحث التعاون المشترك مع وزير الخارجية الأردني

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس، أيمن الصفدي وزير الخارجية الأردني.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحث سبل تعزيز وتنمية أوجه التعاون المشترك بين دولة الإمارات والأردن، وذلك انطلاقاً من العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطورات الأوضاع في سوريا.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» وضرورة مواصلة بذل الجهود لحشد الدعم الدولي لها لتتمكن من أداء واجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لتكليفها الأممي، وشددا على ضرورة العمل على تفعيل العمل العربي المشترك خدمة لمصالح الشعوب والدول العربية.

وأشاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالجهود البارزة التي يقوم بها الأردن لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» وحرصه على تمكينها من الاستمرار في أداء واجباتها.

وأكد سموه، أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية مع الأردن قائمة على الأخوة والود والاحترام، وأن هناك حرصاً مستمراً على تقديم الدعم اللازم للأشقاء في الأردن انطلاقاً من المكانة المتميزة التي يحظى بها في قلب كل إماراتي.

من جانبه، أكد الصفدي العلاقات الراسخة التي تجمع بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية، وتحظى بدعم ورعاية قيادتي البلدين الشقيقين.. وأشاد بحرص دولة الإمارات الدائم على دعم الأردن، معرباً عن تمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والرخاء.

وحضر اللقاء من الجانب الإماراتي عبدالله مطر المزروعي مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومن الجانب الأردني جمعة عبدالله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة.