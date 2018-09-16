بحث الاستعدادات لانطلاق مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم 4 نوفمبر

المصدر: دبي - البيان

بحثت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم الاستعدادات الجارية لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث في دورتها الثالثة، التي ستنطلق خلال الفترة من 4 إلى 16 نوفمبر المقبل.

واطلعت اللجنة، خلال اجتماعها الدوري الذي عقد بمقرها في منطقة الممزر بدبي، برئاسة الدكتورسعيد عبدالله حارب نائب الرئيس، على آخر الاستعدادات من حيث عدد الدول المشاركة ومقر سكن المتسابقات والمرافقين لهن، والأسماء المرشحة لعضوية لجنة التحكيم الدولية وقاعة المسابقة الدولية وترتيبات حجوزات السفر والتأشيرات وترتيبات الضيافة في مقر المسابقة، ونقل المتسابقات من وإلى مقر المسابقة في ندوة الثقافة والعلوم، إلى جانب جاهزية الاستعدادات الإعلامية لنقل فعاليات المسابقة يومياً إلى العالم، وجاهزية البرنامج الإلكتروني للتحكيم الدولي وإدخال أسئلة المسابقة.

وناقش الاجتماع الاستعدادات الجارية للمشاركة في مسابقة موسكو الدولية للقرآن الكريم في دورتها التاسعة عشرة التي ستقام بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر المقبل، ويشارك فيها عدد كبير من الدول العربية والإسلامية والجاليات المسلمة حول العالم.

حضر الاجتماع، سامي عبدالله قرقاش رئيس وحدة العلاقات العامة بالجائزة والأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء رئيس وحدة الدراسات والبحوث وعبدالرحيم حسين أهلي رئيس وحدة الشؤون المالية والإدارية وخالد المرزوقي نائب رئيس وحدة العلاقات العامة ومحمد الحمادي مدير الموارد البشرية وتقنية المعلومات وشوقي أحمد الطاهر مقرر اللجنة المنظمة للجائزة.