انطلاق «القيادات الإعلامية العربية الشابة» اليوم

المصدر: دبي - البيان

بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، تنطلق اليوم في مركز الشباب الكائن في أبراج الإمارات بدبي، فعاليات الدورة الثانية من برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة»، الذي يهدف للارتقاء بخبرات المواهب الإعلامية الشابة والمؤثرين، وصقل مهاراتهم للمساهمة في تأسيس منظومة إعلامية متكاملة وإيجابية، تضمن استمرارية تطور القطاع.

ويستضيف البرنامج الذي يعقد لمدة أسبوعين في دبي وأبوظبي، بمشاركة مئة شاب وشابة مسؤولين كبار، ونخبة من المتحدثين، بمن فيهم معالي محمد بن عبد الله القرقاوي عضو مجلس الوزراء، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ولقاء حصري مع معالي شما بنت سهيل فارس المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب، نائب رئيس مركز الشباب العربي، وجلسة خاصة تتحدث فيها معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، عن كيفية صناعة الهوية الإعلامية الخاصة.

صناعة المحتوى

كما يشتمل على جلسة أخرى، تتناول فيها منى غانم المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، دور الإعلام في الحكومة، وجلسة أخرى، تستعرض فيها مريم عيد خميس المهيري مدير عام المكتب الإعلامي لإمارة أبوظبي، الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الإعلامية وشركة «twofour54»، أهمية صناعة محتوى محلي وعربي.

ويلتقي المشاركون في البرنامج أيضاً، مع أهم الإعلاميين في الساحة العربية، منهم مصطفى الآغا مدير البرامج الرياضية في مجموعة إم بي سي، والدكتور علي جابر عميد كلية محمد بن راشد للإعلام، ومينا العريبي رئيس تحرير صحيفة ذا ناشونال، وتركي الدخيل المدير العام لقناة العربية، وقسورة الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة يوتيرن للترفيه، وبيكي آندرسون مذيعة قناة سي إن إن العالمية.

ندوات ومحاضرات

ويشتمل البرنامج على ندوات ومحاضرات بمجال الإعلام، تستهدف الإعلاميين العرب الشباب، كما يتضمن أيضاً زيارات ميدانية لأهم وأرقى المؤسسات الإعلامية على مستوى العالم، وذلك بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات الإعلامية، ضمن سياق إعلامي على أرض الواقع، بالإضافة لاكتساب المعرفة من أهم الشخصيات والمؤسسات الإعلامية.

ويقام البرنامج بالشراكة مع عدد من المؤسسات الإعلامية البارزة في المنطقة، بمن فيهم المجلس الوطني للإعلام، وهيئة المنطقة الإعلامية - أبوظبي (twofour54)، ومدينة دبي للإعلام، وصحيفة ذا ناشونال، ومجلة ناشونال جيوغرافيك، ومجلة فوربز، وشركة إدلمان للعلاقات العامة، والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وشركة هيكل ميديا، ويتيوب، وفيسبوك، وشركة بيراميديا للإعلام، وقناة سي إن بي سي. بالإضافة إلى شركاء البرنامج السابقين: وكالة تومسون رويترز، وقناة «سي إن إن»، وبلومبيرغ، وقناة العربية، وسكاي نيوز عربية، ومجموعة إم بي سي، ومؤسسة دبي للإعلام، وأبوظبي للإعلام، والجامعة الأميركية في دبي، وجامعة نيويورك أبوظبي، وتويتر، ويوتيرن وغوغل، وصحيفتي الشرق الأوسط والحياة.

برامج

يشتمل برنامج «القيادات الإعلامية العربية الشابة» على برامج تدريبية، وورش عمل، ودورات متخصصة في الإعلام التقليدي والرقمي، هدفها صقل مهارات الإعلاميين الشباب العرب، والمساهمة في تطوير مواهبهم، ضمن موضوعات مختلفة، منها احتراف الإعلام الجديد، وأساسيات الصحافة وعلومها، وفنون الإنتاج، ومهارات تطوير المحتوى، ومهارات النقد والتحليل، ومهارات الخطابة والمناظرة، وتطوير المحتوى المرئي.