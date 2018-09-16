«كهرباء الشارقة» تركّب 60 ألف عداد ذكي حتى نهاية يوليو الماضي

المصدر: الشارقة –عصام الدين عوض

أعلنت هيئة كهرباء ومياه الشارقة في أحدث تقرير لها، أنه تم تركيب أكثر من 60 ألف عداد ذكي في مدينة الشارقة حتى نهاية يوليو 2018، ويتم حالياً إحلال جميع العدادات القديمة بأخرى ذكية في المناطق التجارية والصناعية بمعدل يومي يتراوح بين 400 إلى 600 عداد للاستفادة من مميزاتها، وذلك بحسب الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة.

وأكد الليم، أن استراتيجية الهيئة لعام 2020 تتضمن التحوّل الذكي في الشبكات ومنظومة العدادات الذكية لتقديم الخدمات لأكثر من 450 ألف مشترك، وربطها بنظام القراءة عن بعد بهدف توفير خدمة أفضل للمشتركين ودقة القراءة للعداد وإجراءات حساب الفاتورة وتقليل الفاقد وتوفير الطاقة، مشيراً إلى أنه تم تركيب أكثر من 48 ألف عداد ذكي في مختلف مناطق مدينة الشارقة حتى نهاية فبراير 2018، كما بدأت الهيئة بتنفيذ خطة متكاملة لتغيير العدادات القديمة في عدد من المناطق التجارية والصناعية شملت المحلات في شارع واسط بمناطق الشهباء والخزامية والآبار وسمنان والمنطقة الصناعية 6 والصناعية 12 وشارع العروبة ومنطقة الغوير.

حلول شاملة

وأوضح الليم، أن مشروع العدادات الذكية يهدف إلى تطبيق حلول شاملة عالية الاعتماد، وقابلة للتطوير وتكون ملائمة للشبكة، وتحقيق المعايير القياسية على جميع المستويات، وتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية التي تناسب متطلبات الهيئة والمشتركين، إضافة إلى تقييم الحلول التقنية في المشروع التي تناسب البيئة والظروف التشغيلية في المنطقة، وإعداد مواصفات تفصيلية لتحقيق الأهداف على المدى القصير والطويل، والتأهيل المسبق للشركات في تنفيذ مشروع العدادات الذكية.

كما أكد التقرير الإحصائي لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن أعداد المشتركين في خدمات الغاز الطبيعي من القطاع التجاري ارتفعت بنسبة 22.12 % في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى حوالي 30 ألف مشترك، وأشارت الإحصائية إلى أن كميات الغاز الطبيعي المتدفقة في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 57,591,186 متراً مكعباً من الغاز الطبيعي.

وأضاف الليم أن مشروع الغاز الطبيعي بمدينة الشارقة حقق نجاحاً كبيراً، حيث يستفيد منه حالياً حوالي 238 ألف مشترك في المناطق التجارية والسكنية والصناعية، وأن شبكة تمديدات الغاز بالمدينة بلغت أكثر من 1800 كيلو متر.

تمديدات

قال راشد الليم إن الهيئة مستمرة في التوسّع في تنفيذ تمديدات الغاز الطبيعي حتى يتم تغطية جميع المناطق بالشارقة للاستفادة من المزايا والفوائد المتعددة، التي يوفرها الغاز الطبيعي سواء في الحفاظ على البيئة أو توفره طوال ساعات اليوم والأمان والسلامة، حيث يتم تطبيق أرقى وأدق المواصفات ومعايير الجودة والأمان في تمديدات الشبكة، بالإضافة إلى أسعاره التنافسية مقارنة باستخدام الأسطوانات، حيث يقل سعره بنسبة تصل إلى 50% عن استخدام الأسطوانات.