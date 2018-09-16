استعراض سير العمل في مركز بحوث «محمد بن راشد للطاقة الشمسية»

المصدر: دبي - البيان

قام سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي بزيارة مركز البحوث والتطوير ضمن مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها للاطلاع على سير العمل في المشاريع الحيوية للهيئة.

ورافق الطاير في زيارته كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس ناصر لوتاه النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج، والمهندس عبد الله عبيدالله، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المياه والهندسة المدنية، والمهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع نقل الطاقة، والمهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة، ومروان بن حيدر، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الابتكار والمستقبل، والدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، والمهندس يوسف جبريل، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تخطيط الطاقة والمياه، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وتفقد سعيد محمد الطاير خلال جولته مختلف مرافق وأقسام مركز البحوث والتطوير، والذي تتمحور أعماله حول أربعة مجالات تشغيلية رئيسية تشمل إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة والشمسية، تكامل الشبكة الذكية، كفاءة الطاقة، والمياه. وتضم البنى التحتية لمركز البحوث والتطوير مشاريع وبرامج تتكون من مختبرات داخلية لدراسة واختبارات اعتمادية الأنظمة وأخرى خارجية للاختبارات الميدانية للتقنيات والمعدات الجديدة، لا سيما تلك المتعلقة بدراسة أداء وموثوقية الألواح الشمسية الكهروضوئية وإزالة آثار الغبار على هذه الألواح.

واطلع عن كثب على عمل المختبرات في المركز والتي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية في مجال البحوث والتطوير، حيث تعمل الهيئة على الاستفادة المثلى من الإمكانات التي توفرها تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد، و«التصنيع بالإضافة» كأحد الحلول المبتكرة.