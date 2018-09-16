إنارة موفرة للطاقة في شارع الملك فيصل بأم القيوين

المصدر: أم القيوين -البيان

تواصل دائرة بلدية أم القيوين مشروع استبدال الإنارة التقليدية الحالية في شارع الملك فيصل بإنارة «LED» الموفرة للطاقة، وذلك في إطار حرصها على ترشيد استهلاك الكهرباء وتحقيق معايير الاستدامة والحفاظ على الطاقة.

وقالت المهندسة عائشة الشندود مديرة إدارة المشاريع والصيانة بالقطاع الهندسي بالبلدية: إن المشروع يهدف إلى تقليل وترشيد استهلاك الطاقة والانبعاثات الكربونية، إضافة إلى تقليل مصاريف الصيانة والتشغيل وتحقيق وفورات إضافية في استهلاك الكهرباء، من خلال تغيير نوعية الإضاءة التصميمية واستخدام مصابيح موفرة للطاقة «LED» للحصول على عدة منافع اقتصادية وبيئية.

وأشارت إلى أن مشروع استبدال الإنارة بدأ في المرحلة الأولى من جسر الاتحاد وحتى دوار الساعة وفي المرحلة الثانية سيمتد على شارع الملك فيصل من دوار الساعة إلى دوار الشيخ سلطان بن أحمد المعلا، وسيتم إنجازه خلال الأسبوع الجاري.