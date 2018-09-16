عمار النعيمي يطلق «الخرائط التفاعلية» لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية

المصدر: عجمان - وام

أطلق سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي للإمارة مع مركز عجمان للإحصاء والتنافسية، وبحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والدكتور المهندس سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي- مبادرة «الخرائط التفاعلية» إحدى مبادرات تعداد عجمان من الماكرو إلى الميزو، والتي أعلن عنها في عام 2017 وتهدف إلى الانتقال بتجهيز ونشر واستخدام بيانات إمارة عجمان من الوضع الكلي «الماكرو» إلى الوضع الوسطي «الميزو»، والذي يتمثل في توفير الإحصاءات والبيانات والمؤشرات على مستوى المجتمعات المحلية ما يتيح إجراء مقارنات بين تلك المجتمعات والأحياء داخل المدينة الواحدة أو بين مدن ومناطق الإمارة.

وجاءت هذه المبادرة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية والمتمثلة في بناء منظومة إدارة البيانات وتعزيز مستوى الأداء في التقارير التنافسية وتطوير المنتجات المعرفية وبناء نظام إحصائي متكامل، يهدف إلى إتاحة الوصول لكل البيانات الإحصائية، وذلك تعزيزاً لمبدأ الانفتاح والشفافية التي ينتهجها المركز في وقت أصبحت فيه البيانات الإحصائية مقياساً لتقدم الدول، كما أنها تعتبر الأداة الضرورية لاتخاذ القرارات السليمة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ومصدراً أساسياً لتوجيه ورسم الخطط والبرامج الحكومية.

وتوفر المبادرة إمكانية متابعة التطور العمراني والديموغرافي والاقتصادي والاجتماعي، وإبراز المناطق التي تحتاج إلى تدخلات لمساواتها بباقي المناطق المحلية إضافة إلى توفير عدد من المؤشرات والبيانات التي تعبر عن واقع السكان والاقتصاد في إمارة عجمان، إضافة إلى الظروف البيئية والخدمية التي يعيشون فيها.

وكشفت الدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية عن إطلاق خريطة تفاعلية على الموقع الإلكتروني لمركز الإحصاء والتنافسية لعرض المؤشرات الإحصائية على هيئة خرائط موضوعية ورسومات بيانية قابلة للتخصيص، الأمر الذي سيتناسب مع احتياجات المستخدمين المختلفة.