«الموارد البشرية»: 14 مركزاً لـ«توجيه» في أبوظبي ودبي تقدم خدمات عقود العمال

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء تقديم خدمات توقيع واستلام العقود للعمال في مهن المستوى المهاري الثالث بشكل حصري في 14 مركزاً للخدمة «توجيه» في أبوظبي ودبي، وذلك بموجب شراكة مؤسساتية بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والقطاع الخاص الذي يدير هذه المراكز بكوادر وطنية وتحت إشراف الوزارة ووفقاً لمعايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وتستهدف توعية أصحاب العمل والعمال بالحقوق والواجبات التي نص عليها قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات الوزارية المنفذة له بما يحفظ حقوق طرفي علاقة العمل الأمر الذي يؤدي إلى استقرار سوق العمل وإلى توازن علاقة العمل، وفقاً لما صرح به ماهر العوبد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش.

وقال العوبد: إنه سيتم افتتاح 23 مركزاً أخرى في الإمارات الأخرى بشكل تدريجي ليصل مجموع المراكز مع نهاية العام الحالي 37 مركزاً على مستوى الدولة.

وأوضح أن المراكز تقدم خدمات التوعية العمالية من خلال قاعات للتدريب ولتنظيم المحاضرات وورش العمل بأساليب مبتكرة ووفقاً لأحدث النظم المرئية والمسموعة ومن خلال 16 لغة مختلفة تمكن العمال من الحصول على الخدمات التي تقدمها المراكز».

وأكد ضرورة حضور العمال الذين يدخلون إلى الدولة لأول مرة وكذلك الذين يتم تجديد تصاريح عملهم إلى مركز الخدمة «توجيه» بهدف التوقيع على عقود عملهم وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على تعزيز مبدأ شفافية علاقة العمل بين طرفيها والتأكد من اطلاع العامل على اشتراطات وامتيازات العمل التي يتوجب أن تتوافق بنودها مع ما يرد في عروض العمل».

«بطاقة السعادة»

وذكر العوبد أن المراكز أيضا ستسلم العامل الجديد «بطاقة السعادة» التي تتضمن خطاً هاتفياً مجانياً بالتعاون مع «دو» حيث يتم ربط بيانات العامل بالنظام الالكتروني للوزارة بما يسهل من عملية التواصل معه لتوعيته باستمرار بالقرارات والاجراءات المستحدثة لا سيما من خلال الرسائل النصية القصيرة.

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون التفتيش «أن مراكز «توجيه» وفرت إلى الآن نحو 184 فرصة وظيفية للمواطنين من الباحثين عن العمل الذين شاركوا في الأيام المفتوحة للتوظيف التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين خلال الربع الأول من العام الجاري».

وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش: إن عدد مراكز الخدمة «توجيه» سيصل مع نهاية العام الحالي إلى 37 مركزاً على مستوى الدولة حيث تضم 11 مركزاً في أبوظبي ومركزاً واحداً في العين و13 مركزاً في دبي و6 مراكز في الشارقة ومركزاً واحداً في عجمان ومركزاً واحداً في أم القيوين ومركزين في رأس الخيمة ومركزين في الفجيرة.