«شؤون المجالس» يعرّف باختصاصات هيئة أبوظبي للإسكان

المصدر: أبوظبي - وام

نظم مكتب شؤون المجالس في ديوان ولي عهد أبوظبي محاضرة، بالتنسيق مع هيئة أبوظبي للإسكان حول اختصاصات الهيئة ودورها في توفير المسكن الملائم لمواطني إمارة أبوظبي، وذلك في مجلس المنهل في أبوظبي، بحضور معالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة وحمد نخيرات العامري مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان ومسؤولين بالهيئة وعدد من سكان منطقة المنهل في أبوظبي.

وأكد معالي الزعابي أن التطور الكبير الذي تشهده منظومة الإسكان في الإمارة وما تقدمه هيئة أبوظبي للإسكان من خدمات متطورة يعد ثمرة لدعم القيادة الدولة الرشيدة. من جانبه توجه حمد نخيرات العامري بالشكر إلى معالي أحمد جمعة الزعابي على تشريفه وحضوره المجلس، وهو ما يجسد الدعم الذي توليه قيادة الدولة الرشيدة لأبناء الوطن والحرص على تعزيز التواصل معهم والعمل الدؤوب، الذي يتم من أجل توفير كل مقومات الحياة الكريمة للمواطنين عبر توفير السكن الملائم والمتطور لهم وفق أرقى المعايير العالمية.

وأكد بشير خلفان المحيربي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في هيئة أبوظبي للإسكان حرص الهيئة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير المسكن الملائم لمواطني إمارة أبوظبي، وفقاً لأعلى المعايير.

دوأشار إلى أن هيئة أبوظبي للإسكان تأسست في شهر أكتوبر عام 2012 بموجب القانون رقم (4) الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.