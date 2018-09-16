خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد يهنئون رؤساء كوستاريكا وغواتيمالا ونيكاراغوا وهندوراس

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس كارلوس الفارادو كيسادة رئيس جمهورية كوستاريكا وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى رئيس جمهورية كوستاريكا.

غواتيمالا

إلى ذلك، بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس جيمي مورالس كبريرا رئيس جمهورية غواتيمالا وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس جيمي مورالس كبريرا.

نيكاراغوا

من جهة أخرى، بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا رئيس جمهورية نيكاراغوا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس دانييل أورتيغا سافيدرا.

هندوراس

كما بعث صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس خوان اورلاندو هيرنانديز رئيس جمهورية هندوراس وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس اورلاندو هيرنانديز