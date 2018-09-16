جلسة لجمعية الصحفيين تثمّن دور المرأة في العمل الإعلامي

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

ثمّنت جلسة «الإعلامية الإماراتية.. مسيرة عطاء»، التي عقدتها جمعية الصحفيين بمجلس ضاحية مويلح في الشارقة، الجهد المتميز للمرأة الإماراتية في العمل الصحافي منذ البواكير الأولى لتأسيس الدولة، حيث كان للمرأة خصوصاً دور في تأسيس وتنمية وتطور الدولة في انطلاقتها نحو بناء مجتمع عصري حضاري، حتى أصبحت من أهمّ دول الشرق الأوسط وأكثرها شهرةً.

حضر الجلسة خميس بن سالم السويدي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، ومحمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وأشاد محمد الحمادي بإنجازات المرأة وتطلعها نحو تطوير عملها لمواكبة التطور الحاصل في بنية المجتمع.

وأوضح سالم السويدي، أن مهمّة المرأة الصحافية تعد من أصعب المهام وتحفها الكثير من المخاطر، كما أنّها مهمّة نبيلة وأشادت حصة سيف بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وقالت الإعلامية فاطمة الهديدي: إن للمرأة الإماراتية دوراً وحضوراً بارزين في العمل الصحافي. وأشارت الإعلامية فضيلة المعيني إلى أن المرأة الإماراتية كانت حاضرة في الإعلام حتى قبل قيام دولة الاتحاد واستطاعت المرأة أن تكون حاضرة في مختلف المجالات.