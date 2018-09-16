«الداخلية» تضيف الحصول على رخصة قيادة دولية إلى خدماتها الذكية

المصدر: أبوظبي - البيان

أضافت وزارة الداخلية خدمة مشتركة جديدة إلى خدماتها الذكية تتيح للمواطنين والمقيمين في الدولة تقديم طلب للحصول على رخصة القيادة الدولية، وتأتي هذه الخطوة في إطار استمرار الوزارة بتعزيز مزايا خدماتها المتوفرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية وعلى موقعها الإلكتروني على شبكة الإنترنت، والتي تأتي ضمن مبادرات التحوّل الرقمي وبرنامج الحكومة الذكية بوزارة الداخلية من أجل توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة، وفق رؤية الإمارات 2021 التي تهدف لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق جودة حياة عالية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها في بيئة معطاءة مستدامة مبنية على خدمات حكومية عالمية المستوى.

وتتطلب عدد كبير من الدول رخصة القيادة الدولية بموجب القانون في الدول حول العالم، حيث وقعت هذه الدول على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حركة المرور على الطرق عامي 1949 و1968، مما يسمح لحامل رخصة القيادة الدولية بقيادة السيارة في الخارج.

ولكي تكون سارية المفعول، يجب أن تكون رخصة القيادة الدولية للمواطنين والمقيمين مصحوبة برخصة قيادة محلية سارية المفعول صادرة في دولة الإمارات. ويعد نادي الإمارات للسيارات والسياحة الجهة الرسمية الحصرية التي تقوم بإصدار رخصة القيادة الدولية في دولة الإمارات منذ تأسيس النادي عام 1965، وأصبحت المزوّد الحصري للوثيقة من خلال قرار وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء في عام 2007.

وبدأ نادي الإمارات للسيارات والسياحة بتقديم خدمة طلب رخص القيادة الدولية عبر الإنترنت منذ عام 2017، ويهدف إلى تطوير وطرح الخدمة المشتركة مع وزارة الداخلية للارتقاء برحلة المتعامل إلى مستويات جديدة.

وأكد العميد المهندس حسين الحارثي مدير عام الخدمات الإلكترونية والاتصالات ‏رئيس مجلس وزارة الداخلية للخدمات الذكية والذكاء الاصطناعي، أن توفير خدمة إصدار الرخصة الدولية من خلال القنوات الإلكترونية والذكية لوزارة الداخلية سيكون على مستوى الدولة، وقال محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات والسياحة ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: «توفر وزارة الداخلية ضمانة وحماية حقيقية للمجتمع الإماراتي».