محمد بن راشد: نفتش عن قادة يحركون الجبال

المصدر: دبي - وائل نعيم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البحث عن قادة يحركون الجبال، ويقودون التغيير، ويصنعون المستقبل، همتهم في السماء وطموحاتهم معانقة النجوم.

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حسابه في «تويتر»، قال فيها: «نفتش عن قادة يحركون الجبال.. ويقودون التغيير.. ويصنعون المستقبل.. همتهم في السماء.. وطموحاتهم معانقة النجوم..».

وأرفق سموه التدوينة بـ«فيديو» حمل مجموعة نشاطات سابقة لسموه موشحة بكلمات لسموه يقول فيها: «عندي وصفة من خلال تجربتي في القيادة والإدارة، القيادة فكر ودهاء، القيادة في الصبر والتعليم، القيادة في الممارسة، كلمة مستحيل ليست في قاموسنا بدولة الإمارات، استمر وثابر وصر على المركز الأول، ولا أريدكم أن تنظروا أقل من الرقم واحد، فنحن نبحث عن التحديات حتى نغلبها».

وبحسب الفيديو الذي نشره سموه، فإن بإمكان الراغبين في التسجيل زيارة رابط مركز محمد بن راشد لإعداد القادة www.mbrcld.ae، للتعرف إلى الأحكام والشروط وتدوين البيانات.

وخُتم الفيديو بدعوة مركز محمد بن راشد لإعداد القادة إلى المبادرة بالتسجيل، مؤكداً: «كن جزءاً من النخبة».

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