« دفاع مدني دبي» يوفد 4 ضباط للتدريب في سنغافورة

المصدر: دبي - البيان

التقى اللواء خبير راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي المجموعة الأولى التي تتكون من 4 من الضباط المبتعثين للتأهيل خارج الدولة، حيث دعا المبتعثين الى الاستفادة القصوى من المعارف والتطبيقات والتدريبات، التي سيتلقونها خلال فترة ابتعاثهم إلى أكاديمية الدفاع المدني في سنغافورة، والحرص على نقلها إلى زملائهم ومرؤوسيهم عند عودتهم، وذلك ضمن استراتيجية الدفاع المدني بدبي لاستشراف المستقبل، وتنفيذاً لخطة تأهيل الموارد البشرية للارتقاء بمؤهلات قيادات الصفين الثاني والثالث، وللاستجابة لمختلف التحديات المحتملة في المستقبل، وفق أحدث معايير القيادة الاحترافية العالمية في الدفاع المدني، وأفضل التطبيقات العملية في ميادين قيادة الحوادث الكبيرة وإدارة الأزمات و تشغيل مرا كز الدفاع المدني.

وأكد اللواء خبير المطروشي خلال اللقاء أن النتائج الرائدة والمتميزة تتطلب قدرات بشرية متميزة، ومؤهلات علمية تستشرف المستقبل وتبتكر أفضل الممارسات والأساليب التطبيقية في ميادين القيادة الميدانية، بالاستفادة من أحدث تطبيقات (الذكاء الاصطناعي)، التي تواكب استراتيجية الإمارات 2021، بالارتكاز إلى النجاحات التي حققها الدفاع المدني بدبي خلال المرحلة الماضية، في قطاعات المكافحة والحماية والوقاية والتخطيط الاستراتيجي، تلك النجاحات التي جعلت من الدفاع المدني بدبي نموذجاً عالمياً تتوافد إليه العديد من الوفود من البلدان المتقدمة للاطلاع على خبرته والاستفادة منها ، وخاصة في (مكافحة حرائق الأبراج) و(الإدارة الإلكترونية للسلامة في المباني والمنشآت)، وفي إعداد وإصدار (الكودات) التخصصية مثل: ( دليل إجراءات الطوارئ) و(دليل الإمارات لحماية الأرواح وسلامة المباني).