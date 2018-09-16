مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.. التجربة خير معلّم

المصدر: دبي- وائل نعيم

يتميز مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، الذي ينضوي تحت مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بتنفيذه مبادئ وقيم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تنمية الإنسان والقيادات، حيث يقدم المركز برامج ذات طابع تطبيقي عالمي، إذ يؤمن بأن التجربة خير معلم، وتتراوح فترات البرامج القيادية لدى المركز من 9 إلى 19 شهراً بناء على البرنامج المعني.

وتم إنشاء المركز في عام 2003 بهدف بناء قيادات المستقبل، وأثمرت جهود المركز وبرامجه في تأهيل وصقل خبرات عدد كبير من القيادات التنفيذية والعليا في الإمارات بصفة عامة ودبي بصفة خاصة، وأسهم المركز منذ انطلاقه في السعي إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الوطنية على جميع المستويات لتمكينهم من تحقيق رؤية دبي الطموحة، وعلى مدى 14 عاماً تخرج في المركز نحو 600 قائد، يقودون الآن مشاريع تسهم في وضع دبي كونها مدينة رائدة عالمياً، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة.

كفاءات

وتستهدف منظومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، للقيادة تطوير 8 كفاءات رئيسة، هي: الاستشراف الاستراتيجي، والمواطنة العالمية، والتفكير الريادي، والشغف والالتزام وخلق القيمة، إلى جانب التنوع والاشتراك والاهتمام بالإنسان أولاً، وأخيراً الفضول والمرونة.