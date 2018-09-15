شاهد.."البيان" تزور معمراً إماراتياً عاصر زايد الأول

المصدر: العين- داوود محمد:

زارت "البيان" المعمر الإماراتي ، الشاعر عبيد محمد عبد الله بن راشد آل حميد النيادي، في منزله بمدينة العين، بحضور عدد من أنجاله وأحفاده البالغ عددهم 145 حفيداً، هم 10 أبناء على قيد الحياة، من 4 زوجات مازالت واحدة منهن على قيد الحياة تجلس إلى جانبه وترعاه و82 حفيداً وأبناء الاحفاد 53 ،منهم 30 شخصاً يحملون درجة البكالوريوس و5 يحملون درجة الماجستير، و3 اطباء و4 ضباط متقاعدين .

في بيت الأسرة في منطقة النيادات في مدينة العين، حلق الأبناء والأحفاد حول والدهم وجدهم من مختلف المراحل العمرية ، وهو يشير إليهم ويتعرف على البعض منهم، ويروي أبناؤه الكبار أن والدهم المولود 1904 عاصر 5 حكام من آل نهيان، حيث عاصر الشيخ زايد الأول وكان عمره حينذاك 5 سنوات تقريباً.

له ديوان شعري بعنوان" ديوان النيادي" لخص فيه تجربته في الحياة، واشتهر بفن "العازي"، ويحفظ الشعر ويرويه من كبار الشعراء ،حيث يحفظ ديوان الشاعر بن ظاهر، الذي يعتبر من أقدم دواوين الشعراء الإماراتيين، حفظ القرآن ،عاش على تربية الهجن وزراعة النخيل والصيد والترحال بين البوادي ،وأدى فريضة الحج 4 مرات ،واحدة في العام 1955 برفقة الشيخ محمد القاسمي، والد الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عدة مرات، وخصص له مرافقة طبية ترعاه بالإضافة لمعدات الرعاية الطبية الدائمة في منزله.