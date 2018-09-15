محمد بن زايد يبحث هاتفياً ووزير الخارجية الأميركي التعاون المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ليلة أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.

وبحث سموه والوزير بومبيو، خلال الاتصال، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها، بما يخدم مصالحهما، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا الآراء بشأنها. كما بحثا آخر التطورات والأحداث في المنطقة وجهود البلدين والتنسيق المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار فيها.