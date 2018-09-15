طحنون بن محمد وسيف بن زايد يعزيان عبيد النعيمي بوفاة نجله

المصدر: العين - وام

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مساء أمس، واجب العزاء إلى عبيد صالح النعيمي في وفاة نجله «خالد»، رحمه الله، وذلك لدى زيارة سموهما مجلس العزاء في منطقة فلج هزاع المنيزلة بمدينة العين.

وقدم واجب العزاء إلى جانب سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من المسؤولين.

وعبر سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبه عبر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد سائلاً المولى عز وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.