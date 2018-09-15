«الوطني للأرصاد»: أجواء حارة ومغبرة اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً ومغبراً أحياناً نهاراً، فيما تظهر بعض السحب شرقاً، قد تكون ركامية بعد الظهر.

وقال في نشرته اليومية إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط نهاراً، وقد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، بينما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية وقد يتشكل الضباب أو الضباب الخفيف غرباً. ونوّه إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية شرقية. ولفت إلى أن الخليج العربي وبحر عُمان سيكونان خفيفان إلى متوسطي الموج.