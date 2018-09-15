عبدالله بن سالم يحضر أفراح الحزامي والدخان بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة مساء أمس الأول حفل الاستقبال الذي أقامه عيسى هلال الحزامي بمناسبة زفاف نجله «حمد» إلى كريمة عبدالله مبارك الدخان.

كما حضر الحفل، الذي أقيم بنادي الجولف والرماية في الشارقة، الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب الحاكم في خورفكان والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب الحاكم في كلباء والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة والشيخ عصام بن صقر القاسمي مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة والشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والشيخ أحمد بن عبدالله بن سالم القاسمي والشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء ووكلاء الوزراء ورؤساء الدوائر الحكومية والمحلية ورجال الأعمال ولفيف من المدعوين.

.. ويعزي في وفاة كلثم بنت سعيد درويش

قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة واجب العزاء إلى آل الرئيسي في وفاة المغفور لها كلثم بنت سعيد درويش والدة كل من عبدالله وأحمد وعلي خميس الرئيسي وخالة العميد محمد عبدالله الملا المستشار في وزارة الدفاع، راجياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أسرتها وذويها جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء. جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس مجلس العزاء في منطقة القرائن بالشارقة يرافقه الشيخ أحمد بن عبدالله بن سالم القاسمي وعدد من المسؤولين وأعيان البلاد.