سفير الدولة يقدم أوراق اعتماده لرئيس جورجيا

المصدر: تبليسي - وام

قدّم السفير عيسى عبدالله الباشه النعيمي، أوراق اعتماده أمس للرئيس الجورجي جيورجي مارغفيلاشفيلي، سفيراً للدولة لدى جورجيا، وذلك بالقصر الرئاسي في العاصمة تبليسي.

ونقل السفير للرئيس الجورجي خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لجورجيا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

من جانبه حمّل الرئيس الجورجي سفير الدولة تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء.

وأشاد بعلاقات الصداقة المتميزة بين البلدين والمراحل التي قطعتها، وعبّر عن تطلعه لأن تتطور أكثر مع افتتاح سفارة الإمارات في تبليسي ومباشرة السفير مهامه فيها، وتمنى له التوفيق والنجاح، وثمّن الرئيس الإنجازات الحضارية للدولة التي شهدها خلال زيارته الأخيرة لها.