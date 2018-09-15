تكريم عدد من الموظفين بعد انتهاء فترة خدمتهم في شرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

كرّمت القيادة العامة لشرطة عجمان عدداً من الموظفين بعد انتهاء فترة خدمتهم، تقديراً لجهودهم في أداء مهامهم الموكلة إليهم طوال فترة خدمتهم وكفاءتهم وتفانيهم وإخلاصهم في أداء الواجب، وذلك في إطار تجسيد القيم الاستراتيجية التي أقرتها وزارة الداخلية لكل المتفانين من منتسبيها الذين أخلصوا الأداء بكل أمانة وجهد في خدمة الوطن، وتطبيقاً لمنهجية التكريم والتقدير التي تتبعها القيادة العامة لشرطة عجمان لتكريم منتسبيها. وكرم العميد علي حميد المسيبي نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، بحضور العقيد ثاني عبيد المطروشي مدير إدارة الموارد البشرية عدداً من الموظفين بإدارتي الموارد البشرية والشؤون المالية تقديراً لعطائهم وجهودهم طوال السنين الماضية في خدمة الشرطة.

وفي ختام التكريم شكر نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة المكرمين على جهودهم وتفانيهم في العمل أثناء مسيرتهم الحافلة بالعطاء، مؤكداً أن شرطة عجمان تميزت بتميزهم وإخلاصهم وولائهم للعمل، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح. من جانبهم عبر المكرمون عن بالغ شكرهم وامتنانهم لشرطة عجمان وقيادتها على هذا التكريم، وعلى دور القيادة المستمر في تقدير عطاءات وإنجازات العاملين فيها، متمنين لشرطة عجمان دوام التقدم والازدهار.