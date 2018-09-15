شرطة أبوظبي تكرّم المساهمين في إنجاح مهام بعثة الحج والعمرة

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت اللجنة التنظيمية للحج والعمرة، بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، الشركاء والإدارات الداعمة، والأفراد الذين أسهموا بتسهيل مهمة بعثة القيادة العامة لأداء عمرة رمضان وفريضة الحج لعام 1439 هجرية.

وأشاد المستشار حمد عديل الشامسي رئيس اللجنة الدائمة الحج والعمرة في شرطة أبوظبي، بدعم القيادة الرشيدة، من أجل إسعاد العاملين وتكريمهم، مثمناً الجهود والإسناد الذي تلقته اللجنة من الشركاء والأفراد الذين أسهموا في إنجاح هذه الرحلة المباركة، لما تحمله من قيم دينية واجتماعية، وأداء مناسك العمرة وفريضة الحج بيسر وسهولة، وسط مشاعر إيمانية صادقة.

وشمل التكريم الذي أقيم في خيمة الفعاليات بمجمع إدارات الشرطة، إدارات: المراسم والعلاقات العامة، والمشتريات والمستودعات، والشؤون المالية بقطاع المالية والخدمات، والإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة والتدريب بقطاع الموارد البشرية، والشركاء: طيران الاتحاد، ونيرفانا للسفر والسياحة، وحملة المنار للحج والعمرة.

وأعرب المكرَّمون عن بالغ سرورهم وامتنانهم بالتكريم.

يُذكر أن البعثة ضمت 262 معتمراً من ضباط الشرطة وعوائلهم، و174 حاجاً من الضباط ومنتسبي شرطة أبوظبي ووزارة الداخلية وكبار الضباط المتقاعدين.