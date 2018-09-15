شرطة حتا تكرّم متميزي النصف الأول للعام الجاري

المصدر: دبي - البيان

كرم المقدم عبدالله راشد الهفيت، نائب مدير مركز شرطة حتا، موظفي المركز المتميزين في النصف الأول من العام الجاري، وذلك بحضور عدد من الضباط.

وتوجه المقدم عبدالله الهفيت في كلمته أثناء الحفل بالشكر الجزيل إلى اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، على دعمهما لهذا الحفل الذي يأتي في إطار تكريم المتميزين في المركز، ويهدف لتحقيق المزيد من الترابط بين موظفي المركز الذين ساهموا في تعزيز مكانته بين مراكز الشرطة.

رسالة

وأثنى المقدم الهفيت على جهود المتميزين التي أدت إلى تحقيق أهداف المركز وتأدية رسالته على أكمل وجه وبتميز عالٍ وأداء متمكن، مشيراً إلى أن التكريم يأتي في إطار السعي المستمر لتطوير العمل وتقديراً للجهود المتميزة والمبذولة من قبل العاملين في المركز.

وأكد المقدم الهفيت أن كوكبة المتميزين اليوم من المكرمين ما هي إلا حلقة ضمن سلسلة من موظفي المركز الذين يعملون بتناغم كبير ضمن روح فريق العمل الواحد، لافتاً إلى أن هذا الاحتفال يأتي تأكيداً لاعتزازنا المتواصل بكوادرنا البشرية وتكريساً لمبدأ التواصل فيما بيننا وترسيخ ثقافة الإبداع والتميز داخل أسرتنا الواحدة، مما يسهم في تقديم أفضل الابتكارات والمبادرات التطويرية التي تعمل على الارتقاء المستمر بأداء المركز.

وفي الختام قام المقدم الهفيت بتكريم المتميزين، متمنياً للجميع دوام التوفيق والازدهار.