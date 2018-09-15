شرطة أبوظبي تؤهّل 12 ضابطاً في تدقيق نظام استمرارية الأعمال

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بتخريج 12 ضابطاً في عدد من إداراتها بأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية بمجال تدقيق نظام استمرارية الأعمال بحسب المواصفة الدولية «ISO22301» بالتعاون مع إدارة التدريب بقطاع الموارد البشرية.

وأكد المقدم أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث في قطاع العمليات المركزية أهمية رفع كفاءة الضباط في هذا المجال الذي يعزز مسيرة العمل التطويري بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي عبر تأهيل نخبة من الكوادر الوطنية المتميزة ليصبحوا مدققين معتمدين في مجال استمرارية الأعمال.

يذكر أن إدارة استمرارية الأعمال أصبحت اليوم من العناصر الأساسية في منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتعزز من إمكانات شرطة أبوظبي في تقديم أرقى الخدمات تجاه المجتمع في مختلف الظروف عبر إعداد الخطط والتجهيزات المدروسة والمنسقة مسبقاً بالتعاون مع الجهات المعنية.