«مكافحة المخدرات» بشرطة دبي تحاضر في جامعة الإمارات للطيران

المصدر: دبي - البيان

نظّم فريق عمل قسم التوعية والتأهيل، التابع لمركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي، محاضرة توعوية للطلاب الجدد بجامعة الإمارات للطيران، بعنوان (نعم للصديق الإيجابي ولا للمخدرات)، حيث تناول الرقيب موسى جوليد، مضار المخدرات من الناحية الاجتماعية والسلوكية، وكيف تتسلل لتصل لأيدي المتعاطين الذين، يبدؤون بسلك طريق الهاوية، فيضحون بأنفسهم ومستقبلهم.

كما تناول المُحاضر، السُبل الوقائية التي تقيهم خطر المخدرات بأنواعها، من خلال رفع مستوى الثقافة والوعي الإدراكي، وعدم الخضوع والانصياع لرفقاء السوء، بالإضافة إلى التعود بقول (لا) لأي شخص يقدم مواد غير معروفة المصدر، كما حث الرقيب جوليد، الطلاب والهيئتين الإدارية والتدريسية، على التواصل مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عبر الرقم المجاني، وهو 901، وسوف يتم التعامل مع المعلومات بسرية تامة.