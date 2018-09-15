«سقيا الإمارات» تطلق مبادرة «100 رسالة إلى زايد»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مؤسسة «سقيا الإمارات» مبادرة «100 رسالة إلى زايد» التي تستهدف جمع 100 رسالة موجهة إلى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من المتطوعين الذين بادروا بالمشاركة في مشروعات «سقيا الإمارات» من موظفي المؤسسة وموظفي هيئة كهرباء ومياه دبي ومن المستفيدين من مشروعاتها وأفراد المجتمع بشكل عام للتعبير عن حبهم وامتنانهم للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ودعت المؤسسة الراغبين بالمشاركة إلى كتابة رسائلهم باللغة العربية أو الإنجليزية أو التعبير عنها على شكل رسومات أو إرسالها مكتوبة بخط اليد أو تسجيلها بالصوت والصورة أو بلغة الإشارة على أن تقوم المؤسسة بنشر هذه الرسائل في كتيب خاص في نهاية العام يحمل اسم «رسائل إلى زايد».

مبادئ رئيسية

وقال سعيد محمد الطاير رئيس مجلس أمناء «سقيا الإمارات»: لطالما كانت قيم العطاء وعمل الخير مبادئ رئيسية تنطلق منها رسالة دولة الإمارات حيث تمتد أيادي الدولة البيضاء إلى جميع بقاع الأرض تخفف معاناة الإنسان أينما كان بصرف النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه التزاماً بالقيم النبيلة التي تنبع من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتقاليد العربية الأصيلة والمبادئ التي غرسها آباؤنا المؤسسون طيب الله ثراهم في نفوس أبناء الإمارات.

وأوضح الطاير أن «سقيا الإمارات» أسهمت منذ أن أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» في ترسيخ نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعلى دربه تواصل قيادتنا الرشيدة مسيرة العطاء والعمل الإنساني للمساهمة في تحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الفقيرة والمنكوبة وتحقيق التنمية المستدامة حتى باتت دولة الإمارات تتصدر الدول المانحة للمساعدات الخارجية في العالم وجاءت في المركز الأول عالمياً كأكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية في العالم في 2017 قياساً لدخلها القومي وذلك للعام الخامس على التوالي وفق لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تعزيز التوعية

من جانبه، قال محمد عبدالكريم الشامسي المدير التنفيذي بالوكالة لمؤسسة «سقيا الإمارات»: إن مبادرة «100 رسالة إلى زايد» تنسجم مع الأهداف الرئيسة لعام زايد 2018 التي تتمثل في تعزيز التوعية بمسيرة الشيخ زايد ومنجزاته ومكانته وتخليد شخصيته ومبادئه وقيمه وتخليد إرثه عبر مشروعات ومبادرات تتوافق مع رؤيته وقيّمه، منوهاً بأن المؤسسة اعتمدت 93 مشروعاً في 12 دولة يستفيد منها أكثر من 119,350 شخصا ضمن المجموعة الأولى من المشروعات التي تنفذها المؤسسة خلال «عام زايد» بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الإنسانية والخيرية والتي تصل إلى 100 مشروع لتوفير المياه الصالحة للشرب في العديد من المناطق حول العالم.

مشروعات مجتمعية

وتعد مبادرة «100 رسالة إلى زايد» واحدة من المبادرات والمشروعات المجتمعية التي أطلقتها «سقيا الإمارات» خلال «عام زايد» الذي يوافق ذكرى مرور مائة عام على مولد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه وتشمل مبادرات المؤسسة مبادرة «100 متطوع» لتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع واستقطاب 100 متطوع من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي ومبادرة «100 مشروع للمياه» ومبادرة «100 وقف للمياه» والتي وفرت المؤسسة من خلالها 100 براد لمياه الشرب في مختلف مناطق إمارة دبي ومبادرة «سقيا زايد» التي توفر المؤسسة من خلالها مياه الشرب للصائمين خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع عدد من الجمعيات المحلية وتوفير المياه للصائمين في دول مختلفة حول العالم بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية إضافة إلى المبادرات الدولية الهادفة إلى توفير مياه الشرب الآمنة للمجتمعات المحتاجة وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تخدم احتياجاتهم.

التزام

أكد سعيد الطاير التزام «سقيا الإمارات» بتنفيذ أحد أهم أهداف مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» وهو مكافحة الفقر والأمراض عبر المساهمة في إيجاد حلول مستدامة ومبتكرة لقضية شح وتلوث المياه حول العالم من خلال البحوث والدراسات والمشروعات التي تستخدم الطاقة الشمسية لتوفير المياه النقية الصالحة للشرب إضافة إلى توفير المياه لملايين المحتاجين والمنكوبين والمحرومين حول العالم دون تفرقة بين جنس أو لون أو ديانة أو ثقافة.