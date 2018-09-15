«صحة أبوظبي»: جودة الرعاية الطبية محور رئيس في الاستراتيجية الجديدة

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

تعتزم دائرة الصحة في أبوظبي وضع الجودة في الرعاية الصحية كمحور أساسي من محاورها الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة أسماء المناعي مديرة دائرة جودة الرعاية الصحية في دائرة الصحة: «نعمل على أن تكون هناك منهجية لتقييم جميع المنشآت الصحية بحسب عدة مستويات تصنيفية، فضلاً عن تشجيع مراكز التميز في هذه المنشآت، حيث تتبع الدائرة 49 مستشفى، مما يتيح الفرصة للمريض لاختيار المنشأة التي يريد بحسب ماتقدمه من خدمات متميزة، وفي سبيل ذلك سيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن تصنيفات المستشفيات إما عن طريق بيانات صحفية أو بحسب ما تراه الدائرة، وتعمل الدائرة جاهدة على الانتهاء من التصنيفات والإعلان عنها قبل 2020 بنسبة 100%، وأي منشأة تكون خارج منظومة الجودة يتم التعامل معها بمساعدتهم على تعديل أوضاعهم.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للوقاية من العدوى ومكافحتها الذي يختتم أعماله اليوم والذي تنظمه شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» للعام الثاني على التوالي بمشاركة خبراء مكافحة العدوى من داخل الدولة ومن أميركا وأوروبا والدول العربية بفندق الجميرا ابراج الاتحاد في أبوظبي.