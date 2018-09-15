«طرق دبي» تنضم لمبادرة «تواجد» للفحص الطبي

المصدر: دبي - البيان

انضمت هيئة الطرق والمواصلات لمبادرة «تواجد» التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي، ويتم بمقتضاها توفير خدمة الفحص الطبي لجميع الموظفين من المقيمين لتجديد إقاماتهم في العيادة الطبية بمقر الهيئة.

وقال نبيل آل علي مدير إدارة الخدمات الإدارية بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: إن انضمام الهيئة لمبادرة «تواجد» يعكس حرصها على إسعاد موظفيها من المقيمين عبر اختصار الوقت والجهد اللذين كانا يستنزفان خلال ذهابهم للفحص الطبي في المراكز الصحية الخارجية لإنجاز إجراءات إقامتهم.

وأضاف: إن الفحص الطبي أصبح يتم في العيادة الطبية المتوفرة بمقر الهيئة، التي تقوم بجمع طلبات الموظفين الذين يحتاجون لإنجاز إقامتهم، ومن ثمْ التواصل مع «صحة دبي» التي تقوم بدورها بإرسال كادر طبي مؤهل للقيام بهذه المهمة، ليتم بعدها إخطارنا إلكترونياً بنتائج الفحص للشروع في البدء في إنهاء إجراءات الإقامة، الأمر الذي يساهم في تحقيق راحة وسعادة الموظفين.

وأكد آل علي، أن التحاق الهيئة بمبادرة «تواجد» يأتي في إطار حرصها على التكامل الخدمي المؤسسي مع الجهات الحكومية في إمارة دبي، بما يدعم رؤية قيادتنا الرشيدة بضرورة تحقيق رؤية عمل متجانسة بين دوائر وهيئات حكومة دبي، إضافة إلى سعينا الدائم لإطلاق مبادرات ترفع معدلات رضا الموظفين.