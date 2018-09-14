"الصحة" تحذر من استخدام 4 أدوية لتلوثها الجرثومي

المصدر: وام

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع من استخدام 4 مستحضرات طبية لعلاج أمراض عصبية وتنفسية وقصور الغدة الدرقية بسبب تلوثها الجرثومي ما قد يؤدي إلى الإصابة بالعدوى لمستخدميها.

وتضمنت المنتجات الطبية كلا من المنتج " Neuroveen " المستخدم للراحة المؤقتة من أعراض آلام الأعصاب و " Respitrol " المستخدم للتخفيف المؤقت للأعراض التنفسية البسيطة كالصفير والسعال والبلغم و"Thyroveev " المستخدم للراحة المؤقتة من أعراض قصور الغدة الدرقية و "Compulsin " المستخدم للحد من الأفكار القهرية والوسواس.

وتم توزيع هذه المنتجات في جميع أنحاء العالم عبر البيع بالجملة والتجزئة وعبر الإنترنت .. فيما جاء التحذير بناء على بلاغ من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية والشركة المصنعة " Hellolife "علما بأن هذه المنتجات الطبية غير مسجلة في إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وتم تعميم هذا التحذير - الذي وقعه الدكتور أمين حسين الأميري وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا لليقظة الدوائية - على مــدراء المناطـــق الطبيــة ومدراء المستشفيات الحكومية والخاصة والأطباء والصيادلة ومساعدي الصيادلة ومدراء الصيدليات الحكومية والخاصة.

وأوضحت الدكتورة رقية البستكي مديرة إدارة الدواء بوزارة الصحة ووقاية المجتمع أن هذه المنتجات الطبية غير مسجلة في إدارة الدواء بالوزارة ولكن حرصا منها على سلامة المرضى ارتأت الإدارة الإبلاغ عنها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكدت الوزارة حرصها الدائم على متابعة جميع التحذيرات والتوصيات الواردة من شركات تصنيع الدواء والهيئات العالمية للدواء في إطار جهودها الحثيثة المبذولة في سبيل حماية المجتمع من مخاطر التزييف الدوائي والحرص على تحقيق الوقاية والسلامة للمرضى والمجتمع وفق استراتيجيتها الهادفة إلى بناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية والدوائية وفق المعايير العالمية وتعزيز السلامة واليقظة الدوائية.

وحذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أفراد المجتمع من شراء منتجات طبية أو مكملات غذائية غير مسجلة لديها أو الشراء من الصيدليات الوهمية عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي نظرا لما تسببه هذه المستحضرات مجهولة المحتوى من أضرار صحية على مستخدميها مؤكدة أهمية قيام المتضررين من شراء هذه المنتجات بتبليغ الوزارة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وناشدت الوزارة أفراد المجتمع في حال حدوث أية أعراض جانبية للأدوية أو المستحضرات الطبية ضرورة ملئ الاستمارة الخاصة بالآثار الجانبية للدواء " ADR " والمتوفرة على الموقع الالكتروني http://www.cpd-pharma.ae.

أو من خلال البريد الالكتروني pv @moh.gov.ae أو الهاتف المجاني 80011111 .. كما يمكن الاطلاع على جميع التعاميم الصادرة على الموقع الإلكتروني للوزارة.