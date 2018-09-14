سفارة الدولة في الفلبين تحذر المواطنين من مانغخوت

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت سفارة الدولة في مانيلا مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة المتواجدين في الفلبين بأخذ إجراءات الحيطة والحذر، ومتابعة الأخبار الصادرة من الجهات المعنية بشأن العاصفة مانغخوت المسمى بأومبونغ في الفلبين.

تحذير لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الموجدين في الفلبين بأخذ إجراءات الحيطة والحذر، ومتابعة الأخبار الصادرة من الجهات المعنية بشأن العاصفة مانغخوت المسمى بأومبونغ في الفلبين . pic.twitter.com/aLDIw04dq3 — UAE Embassy - Manila (@UAE_Manila) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

كما قالت سفارة الإمارات لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية عبر صفحتها الرسمية في تويتر، "نظراً لاقتراب إعصار مانجخوت، تدعو السفارة مواطني الدولة في شمال فيتنام، أخذ الحيطة والحذر ومتابعة الأخبار المحلية".

نظراً لاقتراب إعصار #مانجخوت،تدعو السفارة مواطني الدولة في شمال فيتنام،أخذ الحيطة والحذر ومتابعة الأخبار المحلية.ولحالات الطورائ يرجى التواصل على الارقام التالية: 112(للبحث و الإنقاذ)،115(سيارة اسعاف)،113(الشرطة).و يرجى التواصل بسفارة الدولة:

+97180044444

+842437264545@MOFAUAE pic.twitter.com/OQKLuKRWCN — UAE Embassy Vietnam (@UaeEmbassyVN) ١٤ سبتمبر ٢٠١٨

وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل على الارقام التالية: 112 (للبحث والإنقاذ)، 115 (سيارة اسعاف)،113 (الشرطة). ويرجى التواصل بسفارة الدولة: +97180044444 +84243726454.