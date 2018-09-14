الرئيس التونسي يقلّد سفير الدولة وسام الجمهورية

المصدر: تونس - وام

قلَّد الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي السفير سالم عيسى القطام الزعابي الصنف الأول من وسام الجمهورية تقديراً لجهوده في علاقات التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال السبسي الزعابي بمناسبة انتهاء مهامه سفيراً للدولة لدى تونس. ونقل السفير للرئيس التونسي تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. من جهته، حمَّل السبسي الزعابي تحياته لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.