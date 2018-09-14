"الأرصاد": استمرار الرطوبة حتى منتصف الأسبوع

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا رطبا، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا، ومغبرا أحيانا نهاراً، فيما تميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف وتظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر.

وقال في تقرير له إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية وشمالية شرقية من 15 إلى 25 كم/ س تصل إلى 35، بينما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وعن توقعاته ليوم السبت المقبل، أوضح أن الأجواء ستكون رطبة، فيما يحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف صباحا خاصة غربا، ومغبرة نهاراً وقد تتكون بعض السحب الركامية شرقا بعد الظهر.

وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س مثيرة للغبار على بعض المناطق نهاراً، بينما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

أما عن توقعاته ليوم الأحد المقبل، فأوضح أن الطقس سيكون رطبا على السواحل ليلا وصباحا ومغبرا أحيانا نهاراً ويحتمل تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال شرقا.

ونوه إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س مثيرة للغبار على بعض المناطق نهاراً، بينما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وعن توقعاته ليوم الاثنين المقبل، قال إنه سيكون مغبرا نهاراً وغائما جزئيا أحيانا على بعض المناطق، بينما تظهر بعض السحب شرقا بعد الظهر.

ولفت إلى أن الرياح ستكون جنوبية غربية تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س، بينما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

أما عن الثلاثاء المقبل، فأوضح أن الطقس خلاله سيكون صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحيانا على بعض المناطق خاصة شرقا، بينما تكون الرياح جنوبية غربية تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، فيما يكون البحر خفيفا إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.