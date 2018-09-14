شرطة أبوظبي تكرّم «فريق إنقاذ» شخص تعطل مثبت سرعة مركبته

المصدر: أبوظبي- البيان

كرم اللواء علي خلفان الظاهري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي فريق الإنقاذ، الذي أسهم بدور رائد ومتميز في إنقاذ حياة شخص إثر تعطل مثبت السرعة في مركبته عند سرعة 130 كيلو متراً في الساعة، على طريق العين باتجاه مدينة أبوظبي.

وأثنى الظاهري خلال لقائه الفريق، والذي ضم عدداً من الضباط ومنتسبي شرطة أبوظبي المتميزين، على سرعة تجاوبهم في التعامل مع الواقعة بحرفية عالية، وتقديم النصائح والإرشادات له عبر الهاتف وتهدئته والتقليل من مخاوفه أثناء تنفيذ مهمة الإنقاذ التي انتهت بنجاح.

خطة

وكانت شرطة أبوظبي وفور تلقي البلاغ طبقت خطة الطوارئ، للتعامل في مثل هذه الحالات بالتنسيق مع إدارة العمليات ودوريات المرور وسيارات الإسعاف والإنقاذ، وقامت الدوريات بإفساح الطريق أمام المركبة، لمنعها من الاصطدام بالمركبات الأخرى على الطريق، والمحافظة على سلامة سائق المركبة وباقي مستخدمي الطريق، ولم ينتج أي إصابات أو أضرار كبيرة.