نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري بالعين

المصدر: العين - وام

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، والشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال الذي أقامه حمد مبارك بن عثعيث العامري وصالح مبارك بن عثعيث العامري، بمناسبة زفاف نجليهما محمد إلى كريمة مبارك بن سالم بن ركاض العامري، ومبارك إلى كريمة حمد مبارك بن عثعيث العامري. كما حضر الحفل الذي أقيم بقاعة الأفراح بمركز العين للمؤتمرات الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، والشيخ مبارك بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من وجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين، وجمع كبير من المهنئين والأهل والأصدقاء.

وتخلل الحفل مشاركة فرقة الحربية بعروض وأهازيج منوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة.

استقبال

كما حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ الدكتور منصور بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد مطر مصبح محمد الكتبي بمناسبة زفاف نجليه خالد وأحمد إلى كريمتي عبدالله حميد عبدالله حثبور النعيمي.

كما حضر الحفل الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ومحمد بن غدير الكتبي، وعوض بن طريف الكتبي، وخلفان بن سلطان بن حضيرم الكتبي، وعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الأهل والأصدقاء.

وتخللت الحفل فقرات تراثية وشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.