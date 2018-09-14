سعيد الطاير: القيادة تحرص على توفير بيئة محفزة للإبداع

المصدر: دبي - البيان

أكد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن القيادة الرشيدة تؤمن بقدرات شباب الوطن في الإبداع والابتكار وتحرص على توفير البيئة المحفزة اللازمة لتنشئة جيل قادر على استشراف المستقبل وابتكار تقنياته، والمساهمة في رفعة الوطن وإعلاء شأنه في المجالات كافة في إطار الاستراتيجيات والخطط الوطنية الطموحة بما في ذلك «مئوية الإمارات 2071» التي تشكل برنامج عمل حكومياً طويل الأمد وترسم الخطوط العريضة لبناء إمارات المستقبل.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالمقر الرئيس للهيئة، الشقيقين المبدعين أديب ودانة البلوشي اللذين أهدياه أحدث تكريم حصلا عليه، وذلك تقديراً له على تشجيعه لهما وللمواهب الشابة بشكل عام.

تكريم

وقد تم تكريم النابغة الإماراتي أديب البلوشي بجائزة «شخصية الجيل لعام 2018»، فيما منحت شقيقته النابغة دانة البلوشي لقب «سفيرة الطفولة العربية لعام 2018» من قبل مؤسسة المنجزين العرب والاتحاد العربي للتدريب والاستشارات في جمهورية مصر العربية، تقديراً لإنجازاتهما العلمية الراقية وتميزهما في طريق العلم والمثابرة ولكونهما مثالاً مشرفاً للطفولة وحافزاً ملهماً للشباب العربي بشكل عام، كما تم تكريم والدهما سليمان محمد البلوشي بلقب بروفيسور تقديراً للجهود التي بذلها في تنشئة طفليه النابغتين أديب ودانة بطريقة علمية وتربوية صحيحة أسهمت في تحقيقهما إنجازات عالمية مهمة، كما تم منحه لقب «سفير النوايا الحسنة» في التنمية المجتمعية، وذلك في حفل رفيع حضره دبلوماسيون وشخصيات عربية مرموقة.

تعزيز

وأعرب الطاير عن فخره واعتزازه بما حققه الشقيقان أديب ودانة البلوشي، ومساهمتهما في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة في المحافل الدولية.