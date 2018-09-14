أكاديمية شرطة دبي تستعرض رؤيتها مع وفد كوسوفي

المصدر: دبي - البيان

استقبلت أكاديمية شرطة دبي، وفداً رفيع المستوى من وزارة الداخلية بجمهورية كوسوفا، برئاسة عبد السلام شكودرا، نائب وزير الداخلية، وناعم مويا، مدير أمانة الاستراتيجيات في الوزارة، وكل من كاستريوت موشولي، وعودي سمايلاي، مستشاري وزير الداخلية، وكان في مقدمة مستقبليهم اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، مدير الأكاديمية بالنيابة، تم استعراض رؤية الأكاديمية المستقبلية وبرامجها.

ورحب اللواء ابن فهد بالوفد الزائر مؤكداً حرص شرطة دبي، وبتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز التعاون المشترك مع كل المؤسسات الأمنية والشرطية والجهات ذات الصلة بالعمل الأمني، بهدف تبادل المعارف والخبرات والاطلاع على أفضل التجارب والممارسات الناجحة في العمل الشرطي.

شرح

وعقب مراسم الاستقبال الرسمية، استمع الضيوف إلى شرح موجز عن الأكاديمية، وأهدافها، ورسالتها، ورؤيتها المستقبلية، والبرامج التي تقدمها لطلبة الدراسات العليا، والطلبة المرشحين والمرشحات، وطلبة الدراسات المسائية المنتظمة، ثم بدأت فقرات برنامج الوفد بالتعرف إلى القاعات الدراسية والتجهيزات التكنولوجية الحديثة التي وفرتها الأكاديمية لمنتسبيها، ثم انتقل الجميع إلى صالة الرماية، حيث اطلع الوفد على تجهيزات صالة الرماية والتدريبات العملية لمرتب قوة شرطة دبي، بعدها توجه الوفد إلى مبنى كلية الدراسات العليا، حيث عزفت الفرقة الموسيقية لشرطة دبي معزوفات عربية وغربية، وفي معرض الكتاب استمع الوفد إلى شرح عن إصدارات كلية الدراسات العليا، وكلية القانون وعلوم الشرطة، إلى جانب إصدارات المركز الدولي للأمن والسلامة (ICSS).