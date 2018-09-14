عبدالله القاسمي يحضر أفراح بن خادم وآل علي

المصدر: الشارقة - وام

حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة مساء أول من أمس، حفل زفاف عبدالعزيز أحمد سعيد بن خادم على كريمة محمد حسن آل علي، الذي أقيم في ضاحية واسط في مدينة الشارقة. كما حضر الحفل بجانب سموه، سلطان بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وخميس بن سالم السويدي رئيس دائرة الضواحي والقرى في الشارقة، والدكتور طارق بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال وأهل العروسين، ولفيف من المدعوين.