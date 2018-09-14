بحث تركيب عدادات مياه ذكية بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

بحث الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، خلال لقائه أول من أمس بمقر الهيئة، مع وفد من شركة انتجرا الفرنسية المتخصصة في مجال عدادات المياه الذكية برئاسة فيرناندو موريرا نائب رئيس الشركة، سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الطاقة وتطبيق منظومة العدادات الذكية التي تعمل بنظام الألتراسونيك.

ويمتاز النظام بالدقة في القراءات ومعرفة قيمة الاستهلاك الحقيقي للمياه مما يحقق المصلحة للمشتركين وللهيئة ويساعد على التعرف إلى أي زيادات غير مبررة للاستهلاك والبحث عن أسبابها وإصلاحها ويحافظ على المياه من الهدر.

واستعرض الدكتور المهندس راشد الليم خلال اللقاء عدداً من الخطط والمشروعات المستقبلية والخدمات المتميزة التي توفرها هيئة كهرباء ومياه الشارقة للمشتركين، مشيراً إلى أنه تم إعداد خطة لتركيب العدادات الذكية التي تعمل بنظام الألتراسونيك على محطات ضخ المياه للحفاظ على المياه من الهدر وسيتم التوسع في تركيبها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الهيئة تهدف من العمل بهذا النظام لتقديم أفضل الخدمات للمستهلكين وبأفضل جودة ممكنة وقد اتخذت خطوات جادة لتطوير مجالات عملها بتوجيهات ودعم كامل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، من خلال تبني عدد من السياسات والبرامج وتطبيق التقنيات الحديثة والسعي لتعزيز الوسائل والسبل والخطوات الكفيلة بتحقيق تقدم في إنتاج وتحلية المياه والحفاظ عليها من الهدر لتلبية الطلب المتزايد عليها وتحقيق المزيد من الإنجازات لخدمة مسيرة التقدم والتنمية في إمارة الشارقة.