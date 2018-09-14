افتتاح 18 عيادة للأمراض غير السارية في الدولة العام الجاري

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

افتتحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 18 عيادة جديدة للأمراض غير السارية في العام الجاري، وفعلت خلال العام الماضي 22 عيادة. وأكد الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد للمراكز الصحية والعيادات في تصريحات على هامش ندوة الأمراض غير السارية التي نظمتها الوزارة أخيراً: «أن عيادات الأمراض غير السارية توفر خدمات متكاملة للوقاية والكشف المبكر وتعزز علاج الأمراض غير السارية كداء السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول بشكل دوري ودقيق ومن خلال تطبيق أفضل الأدلة العلمية، وتستهدف العيادات المرضى من عمر الـ 18 وما فوق، وتشخص الأمراض غير السارية من قبل طبيب الأسرة أو طبيب عام، ويتم تحويل الحالات بعد التشخيص إلى عيادات الأمراض غير السارية للمتابعة الدقيقة.

وعن أماكن تواجد عيادات للأمراض غير السارية أوضح الرند أنه توجد في دبي العيادة بكل من: مركز الراشدية، مركز المحيصنه ومركز الاتحاد. وفي الشارقة توجد العيادة في: مركز القرائن، وفي مركز الرقة. وأما في عجمان فتوجد العيادة في مركز مشيرف، وفي أم القيوين توجد العيادة في كل من: مركز الخزان، ومركز فلج المعلا، ومركز السلمه. وفي رأس الخيمة توجد عيادة الأمراض غير السارية في: مركز رأس الخيمة، مركز المعموره، ومركز الجزيرة. وفي الفجيرة توجد العيادة في: مركز البدية، مركز الخليبية، ومركز مريشيد، ومركز المدينة، مركز القرية، مركز مربح، مركز قدفع، مركز ضدنا، مركز الحلاء، ومركز الطويين الصحي.

وأشار وكيل الوزارة المساعد للمراكز الصحية والعيادات إلى أن الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير السارية، تضم مجموعة أهداف ومحاور وأنشطة للحد من أسباب الخطر والمحددات ذات الصلة بها، كجزء لا يتجزأ من الإطار الوطني للصحة والتنمية، وتعمل الوزارة على وضع وتنفيذ خطة مدعومة بالبيانات لتعزيز الصحة ومكافحة الأمراض غير السارية، واستكمال عيادات علاج الأمراض غير السارية في الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية.

مشاريع

وأكد أن الوزارة تعمل على عدد من المشاريع بهدف خفض الوفاة المبكرة ومخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، والسكري بين البالغين بنسبة 25% بحلول عام 2025.

وتعد الأمراض غير السارية، السبب الرئيسي للوفاة بالإمارات، إذ تسببت في 65% من مجموع الوفيات.