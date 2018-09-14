بحث تطوير أنشطة النقل التجارية بدبي

المصدر: دبي - البيان

بحث مجلس المتعاملين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي خلال جلسته الـ 93 بالمبنى الرئيس للهيئة مع متعاملي أنشطة النقل التجارية، وممثلي ومندوبي الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، آليات ومبادرات تطوير هذا المجال.

وحضر الجلسة يوسف الرضا، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي، النائب الأول لمجلس المتعاملين في الهيئة، وسلطان المرزوقي، مدير إدارة أنشطة النقل التجارية في مؤسسة الترخيص في الهيئة، وعدد من مدير ي الإدارات المعنية في الهيئة.

وأشاد يوسف الرضا بالدور الحيوي الذي تلعبه الشركات والمؤسسات في مجتمع الأعمال في دبي، عبر مواكبتها للتطوّر الحاصل في الدولة عموماً وفي دبي على وجه الخصوص بما ينسجم والمكانة العالمية المرموقة للإمارة والدور الذي تلعبه في جميع المجالات، ومنها المجال الخدمي والسياحي والمالي وغيرها من المجالات الحيوية.

وأسفرت النقاشات عن عدة أفكار واقتراحات، منها دراسة إمكانية إرسال إشعارات من النظام الخاص بترخيص أنشطة النقل التجارية للشركات المسجلة عبر البريد الإلكتروني متضمنة عدد المخالفات وقيمتها وتاريخ الاستحقاق الخاص بها تجنباً لأي غرامات تأخير دفع هذه المخالفات، إضافة إلى توفير مزيد من التعاون والتنسيق بين الهيئة ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي بشأن رسوم أنشطة النقل التجارية.