سعيد بن طحنون يعزي في وفاة خلفان الكعبي وعبدالله النيادي

المصدر: العين - وام

قدّم الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، مساء أمس الأول واجب العزاء لعلي خلفان علي سالم بن خليف الكعبي وإخوانه عبيد ونهيان وناصر ومحمد، في وفاة والدهم خلفان علي سالم بن خليف الكعبي، وذلك خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة هيلي بمدينة العين. كما قدّم الشيخ سعيد بن طحنون، أمس الأول واجب العزاء إلى سعيد عبدالله سعيد عبدالله النيادي وشقيقه راشد، في وفاة والدهما عبدالله سعيد عبدالله النيادي وذلك في خيمة العزاء بالظاهر في منطقة العين.

وأعرب الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان عن أحر تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدين، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.