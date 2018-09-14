الدفاع المدني يبحث التعاون مع رابطة رؤساء الإطفاء

المصدر: أبوظبي - البيان

التقى اللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، بمكتبه في مقر القيادة في أبوظبي، مع روبيرت براون مساعد المدير التنفيذي في الرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء.

وجرى خلال اللقاء تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين بهدف تعزيز تواصل جهاز الدفاع المدني في الدولة مع الرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء في مجالات التدريب والبحث العلمي، والحماية ومكافحة الحرائق، وعرض التجارب لإرساء قواعد ثابتة لأرقى المعايير والأساليب العالمية الفعالة في مواجهة وإدارة المخاطر، كما تم خلال اللقاء مناقشة العرض المقدم من الرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء لانضمام الدفاع المدني الإماراتي لعضويتها، إلى جانب تعزيز التعاون في المستقبل بين الجانبين في مجالات الدفاع المدني كافة.

جولة

وعقب الاجتماع رافق اللواء جاسم المرزوقي مساعد المدير التنفيذي في الرابطة الدولية لرؤساء الإطفاء في جولة تفقدية لأرجاء أكاديمية الدفاع المدني في مدينة أبوظبي، يرافقه العقيد محمد عبد الله التكاوي مدير إدارة الشؤون الإعلامية بالقيادة العامة للدفاع المدني، والمقدم عادل السمري مدير أكاديمية الدفاع المدني، واطلع الضيف خلالها على منشآت الأكاديمية، كما زار مركز الدفاع المدني المقطع التابع للإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي للاطلاع على المعدات والآليات الخاصة بمكافحة الحريق والخطط التشغيلية للمركز.