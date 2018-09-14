مناقشة تطوير عمل مجلس الشرطة لخدمة الأحياء

المصدر: دبي - البيان

ترأس العميد عبد الرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، اجتماع مجلس الشرطة لخدمة الأحياء في منطقة الاختصاص، بحضور ممثلين من "إعمار" و"نخيل" و"دبي العقارية" و"مول الإمارات"، وباقي أعضاء المجلس وعدد من الضباط.

وفي بداية الاجتماع رحب العميد عبد الرحيم بن شفيع بالحضور، ثم استعرض قرارات الاجتماعات السابقة، وما تم تنفيذه منها، كما تطرق إلى التطورات التي تشهدها منطقة الاختصاص، ثم ناقش الحضور بعضاً من الأفكار والاقتراحات التي قدمها أعضاء المجلس والتي تساهم في تطوير وتحسين عمل المجلس ومن ضمنها تعزيز الشراكة في عملية سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.