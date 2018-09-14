تخريج 33 منتسباً في دورة إدارة المعرفة بشرطة عجمان

المصدر: عجمان - البيان

شهد العقيد عبد الله بن سعيد النعيمي مدير معهد تدريب الشرطة بالإنابة بالقيادة العامة لشرطة عجمان في قاعة الإمارات تخريج دورة: «إدارة المعرفة»، والتي نظمها معهد تدريب الشرطة، وشارك فيها 33 منتسباً من صف الضباط والموظفين المدنيين المحليين بمختلف الإدارات والأقسام بشرطة عجمان.

وقدمت الدورة النقيب فاطمة فرج العليلي مدير فرع الخدمات المساندة بإدارة العمليات بشرطة عجمان تناولت خلالها عدة محاور حول إدارة المعرفة، ومفهومها، وكيفية تطبيقها، واستراتيجيتها من حيث المفهوم والمحتوى.

وفي ختام التخريج قام مدير معهد تدريب الشرطة بالإنابة بتوزيع الشهادات على خريجي الدورة متمنياً لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية.