جواز السفر الإماراتي ضمن أقوى 9 جوازات عالمياً

المصدر: البيان الإلكتروني

احتل جواز دولة الإمارات اليوم الترتيب 9 في المؤشر العالمي لقوة جواز السفر بدخول 157 دولة بدون تأشيرة مسبقة.

أعلن ذلك معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية اليوم في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر.

وحققت وزارة الخارجية والتعاون الدولي خلال العام الماضي 2017 إنجازاً جديداً أضيف إلى إنجازاتها تمثل في توقيع عدد من اتفاقيات الخاصة بإعفاء مواطني الدولة من تأشيرة الدخول المسبقة لـ 20 دولة شملت كلاً من: الأرجنتين، فانواتو، سان لوتشيا، السلفادور، مالي، ساوتومي وبرنسيب، تشاد، تشيلي، ناورو، جزر سليمان، السنغال، جرينادا، قيرغيزسـتان، أرمينيا، أوكرانيا، سانت كيتس ونفيـس، رواندا، الصين، وايرلندا.