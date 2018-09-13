«نشامى الإمارات» يحتفي بالمسنّين في يومهم العالمي

المصدر: دبي - وائل نعيم

يعتزم فريق نشامى الإمارات التطوعي إطلاق مبادرة تطوعية في اليوم العالمي للمسنين الذي يصادف الأول من أكتوبر، حيث تستهدف المبادرة زيارة المسنين في مستشفيي دبي وراشد وتنظيم فعاليات لهم بهدف إدخال البهجة والسعادة في نفوسهم.

وقال عيسى البدواوي رئيس الفريق: «جرت العادة سنوياً في هذه المناسبة أن يتم زيارة دور رعاية كبار السن، ولكننا في هذا العام سنستهدف هذه الفئة من المجتمع وزيارتهم داخل المستشفيات لتعزيز ثقتهم بأنفسهم والتأكيد على أهمية تكاتف أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة لخدمة هذه الشريحة التي عايشت بدايات تأسيس الدولة».

وأضاف: «تواصلنا مع مستشفى دبي وحصلنا على الموافقة وجارٍ التواصل مع مستشفى راشد، معتبراً أن هذا العمل التطوعي له أبعاد إنسانية تخدم كبار السن وتشعرهم بأن أبناء الإمارات دائماً إلى جانبهم».

مبادرات

ومن جانبه قال بدر الأستاذ نائب رئيس فريق نشامى الإمارات التطوعي: «نعمل في عام زايد على تنفيذ خطة تتضمن العديد من المبادرات التطوعية التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع إيماناً من أعضاء الفريق بأن العمل التطوعي يعد واجباً وطنياً.

والتزاماً أخلاقياً ومجتمعياً، وحقاً إنسانياً في التكافل والتواصل والتعاضد، بهدف ترسيخ ثقافة التطوع والعمل الإنساني لمتابعة نهج العطاء للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه».

وقال: «أصدر الفريق فيلماً وثائقياً في عام زايد على إسعاد الأطفال وشاركنا فيه بمبادرة «صناع الأمل»، كما نظم الفريق مطلع العام الجاري حملة إنسانية استهدفت حوالي 400 عامل من عمال البناء والنظافة والزراعة، وذلك تحت شعار «شتاؤهم دافئ»، وتم توزيع وتوصيل الملابس الشتوية لفئة العمال، حيث رسمت هذه المبادرة البسمة على وجوه العمال، ونشرت السعادة بينهم.

فضلاً عن تنظيم مبادرة «من القلب» في أبريل الماضي، والتي استهدفت تزيين غرف قسم الأطفال في مستشفى دبي بالرسومات لإضفاء البهجة والسرور للأطفال المرضى وزرع قيمة زيارة المرضى ومواساتهم.

وتابع: «قام الفريق أيضاً بتنظيم مبادرة في يوم المرأة الإماراتي واستضافة عدد من الإماراتيات اللواتي يمتلكن قصصاً ملهمة لتقديم تجربة حية وقصص نجاحهن في مختلف المجالات». وأشار إلى أن فريق نشامى الإمارات التطوعي بات اليوم يضم أكثر من 1000 متطوع ومتطوعة من مختلف الجنسيات وجميع الأعمار.