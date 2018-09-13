اختتام برنامج «منظومة قيادات المستقبل» في دبي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي برنامج «منظومة قيادات المستقبل»، بمشاركة 15 منتسباً من الفئة الإشرافية والقيادية في مؤسسة دبي للإعلام، والتي استمرت لمدة 5 أيام، ويأتي ذلك ضمن دعم علاقات الشراكة مع مؤسسة دبي للإعلام.

ويهدف برنامج «منظومة قيادات المستقبل» لتأهيل القيادات الإدارية وإكسابها ثقافة التميز في ممارسات القيادة الإدارية الحديثة، وتمكينهم من المهارات الأساسية والمتقدمة في العمل القيادي والإداري، وإحداث نقلة نوعية في أداء القيادات وفق تقنيات إبداعية مكتسبة وكفاءات تطويرية مستدامة.

واشتمل البرنامج التدريبي على 3 دورات تدريبية منها دورة «قيادة الابتكار المؤسسي» التي تضمنت محاور عدة أهمها الابتكار التحسيني والابتكار الجذري والتعرف على أدوات وتقنيات قيادة الابتكار وتطبيقات قيادة الابتكار، ودورة «الاستشراف ومسرعات المستقبل».

والتي تناولت محور تقنيات استشراف المستقبل ومسرعات المستقبل ومحور حول الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة، واختتم البرنامج بدورة في «إدارة المشاريع والمبادرات الاستراتيجية»، تناولت المفهوم الحديث لإدارة المشاريع والمبادرات، ومرتكزات إدارة المشاريع والمبادرات والتعرف على المراحل والخطوات في إدارة المشاريع والمبادرات وعلى النهج الابتكاري لإدارة المشاريع.

وقال العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي: «إن برنامج منظومة قيادات المستقبل يأتي تفعيلاً لاتفاقية وقعتها إقامة دبي مع مؤسسة دبي للإعلام بهدف تطوير التعاون وتبادل الخبرات المهنية والفنية بين الطرفين في كل المجالات، وإن البرنامج تم تنظيمه لهدف دعم علاقات الشراكة مع مؤسسة دبي للإعلام».