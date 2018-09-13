هزاع وسيف بن زايد يحضران حفل زفاف خليفة الكعبي

المصدر: أبوظبي - وام

حضر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق ســـمو الشيـخ سيــف بن زايــد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح حفل الاستقبال الذي أقيم في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي؛ بمناسبة زفاف خليفة محمد مطر سالم بن عابد الكعبي إلى كريمة دحام الفندي راشد بوحميد المزروعي.

عروض

تخلل الحفل - الذي حضره جمع من المسؤولين والمدعوين وأقارب العريس - عروض من الفنون الشعبية والأهازيج واللوحات التراثية.