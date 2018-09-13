«دار البر» تقدّم 6700 أضحية في 18 دولة

المصدر: دبي - البيان

قدّمت جمعية دار البر 6 آلاف و705 أضحيات في 18 دولة، استفاد منها 62 ألفاً و474 شخصاً، بالتعاون مع 28 هيئة خارجية من شركاء الجمعية في الدول التي شملها مشروع الأضاحي هذا العام، بقيمة إجمالية بلغت مليونين و99 ألفاً و405 دراهم.

وقال عبد الله علي بن زايد الفلاسي، المدير التنفيذي لـ«دار البر»: «إن المشروع الخيري الإنساني غطى 12 دولة في إفريقيا، هي السودان، غامبيا، النيجر، بنين، تنزانيا، الصومال، ساحل العاج، كينيا، موريتانيا، مالي، السنغال، ومصر، و4 دول في آسيا، وهي طاجيكستان، الهند، الفلبين، ونيبال، إلى جانب روسيا وألبانيا في أوروبا، والمكسيك في أميركا الشمالية».

وأكد أن الجمعية نفذت مشروعاً لـ«تيسير الحج» لعدد من حجاج بيت الله الحرام، بتكلفة إجمالية بلغت 893 ألفاً و183 درهماً، وشمل 6 دول، واستفاد منه 42 حاجاً من أبنائها.